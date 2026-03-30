LES REGINA

Place de la Résistance Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le dimanche de Pâques dès l’aube des roulements de tambours signifient aux illois qu’un événement important a eu lieu le Christ est ressuscité… Une tradition pascale maintenue depuis 1891 pour clamer la joie et la résurrection “Regina coeli lactare…

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Place de la Résistance Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 80 55 88 15

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English :

At dawn on Easter Sunday, the sound of drums tells the people of Illois that an important event has taken place: Christ has risen… An Easter tradition maintained since 1891 to proclaim joy and resurrection… Regina coeli lactare…

L’événement LES REGINA Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2026-03-26 par OTI ROUSSILLON CONFLENT