LES REGINA Ille-sur-Têt
LES REGINA Ille-sur-Têt dimanche 5 avril 2026.
LES REGINA
Place de la Résistance Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Le dimanche de Pâques dès l’aube des roulements de tambours signifient aux illois qu’un événement important a eu lieu le Christ est ressuscité… Une tradition pascale maintenue depuis 1891 pour clamer la joie et la résurrection “Regina coeli lactare…
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Place de la Résistance Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 80 55 88 15
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English :
At dawn on Easter Sunday, the sound of drums tells the people of Illois that an important event has taken place: Christ has risen… An Easter tradition maintained since 1891 to proclaim joy and resurrection… Regina coeli lactare…
L’événement LES REGINA Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2026-03-26 par OTI ROUSSILLON CONFLENT
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