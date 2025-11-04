LES RÈGLES DU SAVOIR VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

LES RÈGLES DU SAVOIR VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE THEATRE DU GRAND ROND Toulouse mardi 4 novembre 2025.

LES RÈGLES DU SAVOIR VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-05 21:30:00

Date(s) :

2025-11-04

« Naître, ce n’est pas compliqué. Mourir, c’est très facile. Vivre, entre ces deux événements, ce n’est pas nécessairement impossible. Il n’est question que de suivre les règles et d’appliquer les principes pour s’en accommoder… »

Grace à ce texte formidable de Lagarce, nous saurez toujours comment exactement nous comporter en toute circonstance. Comme ça tout ira toujours bien, on sera comme il faut et on n’aura jamais peur. Un texte acide et savoureux, porté par le jeu millimétré et jouissif de Corinne Mariotto. 10 .

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 62 14 85 contact@grand-rond.org

English :

« Being born is not complicated. Dying is very easy. Living between these two events is not necessarily impossible. It’s just a question of following the rules and applying the principles to get by… »

German :

« Geboren werden ist nicht kompliziert. Sterben ist sehr einfach. Zwischen diesen beiden Ereignissen zu leben, ist nicht unbedingt unmöglich. Es geht nur darum, die Regeln zu befolgen und die Prinzipien anzuwenden, um sich mit ihnen zu arrangieren… »

Italiano :

« Nascere non è complicato. Morire è molto facile. Vivere tra questi due eventi non è necessariamente impossibile. Basta seguire le regole e applicare i principi per cavarsela… »

Espanol :

« Nacer no es complicado. Morir es muy fácil. Vivir entre estos dos acontecimientos no es necesariamente imposible. Todo lo que hay que hacer es seguir las reglas y aplicar los principios para salir adelante… »

L’événement LES RÈGLES DU SAVOIR VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE Toulouse a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE