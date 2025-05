Les règles sont dans la place – Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes, 28 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-28 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Chaque 28 mai, la Ville célèbre la Journée mondiale pour l’hygiène menstruelle. Cette année, elle propose à l’association Trust de nous éclairer sur le cycle féminin.–> À 14h, mini-conférence animée par une naturopathe, membre de l’association Trust : « Le voyage du cycle féminin, de la puberté à la ménopause, en passant par la maternité »Un voyage au cœur du cycle menstruel pour briser les tabous et explorer les grandes étapes de la vie d’une femme. De la puberté à la ménopause, en passant par la grossesse et le post-partum, tous les aspects essentiels de la santé intime seront abordés : hygiène, contraception, fertilité, troubles du cycle…–> De 15h à 16h, ateliers de partage ludiques et pédagogiques1. Comprendre et accueillir ses premières règlesPrésentation des protections périodiques existantes, explication du fonctionnement du cycle et réponses à toutes vos questions.À destination des adolescentes et leurs parents.2. Cycle féminin et maternitéFocus sur la période périnatale : lien entre le cycle menstruel et la fertilité, transformations physiologiques et hormonales, changements après l’accouchement.À destination des jeunes, futures mères et leurs partenaires.3. Aborder la (pré)ménopause en confiancePartages d’expériences autour des bouleversements hormonaux chez les femmes dès 45 ans : les impacts physiologiques, émotionnels et identitaires. Quelles solutions s’offrent à elles pour mieux les vivre ?À destination des femmes dès 45 ans et leurs partenaires.–> De 16h à 17h : Temps convivial et témoignagesSur inscription via ce lien ou à l’adresse suivante : mailto:[direction.egalite@nantesmetropole.fr](mailto:direction.egalite@nantesmetropole.fr)direction.egalite@nantesmetropole.fr. Places limitées. Bébés bienvenus et garde d’enfants possible.Une sélection de livres sur les règles sera disponible et empruntable sur place, en partenariat avec la médiathèque Floresca Guépin.Découvrez aussi l’exposition Nouvelles Règles, place Royale du 19 mai au 1er juin et à la Maison de quartier de la Bottière du 28 mai au 16 juin.

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 44300

https://my.weezevent.com/les-regles-tout-au-long-de-la-vie