Les Reines – Collectif Le Fourbi Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 20 novembre 2025.

Le 23 janvier de l’an 1483, le vent et la neige s’abattent inlassablement sur Londres. Pendant que son frère Édouard agonise, Richard tente par tous les moyens de mettre la main sur la couronne. Au même moment, dans les couloirs du palais, six femmes entrechoquent leurs cruels et dérisoires destins. Convoitant presque toutes le pouvoir, elles se haïssent avec méthode. Cette pièce à l’écriture acerbe et ironique met en avant les personnages féminins oubliés par Shakespeare dans une mise en scène opulente et énergique.

Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)

Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !

Du jeudi 20 novembre 2025 au vendredi 21 novembre 2025 :

vendredi

de 20h00 à 21h30

jeudi

de 20h00 à 21h30

payant

Tarif plein : 13 €

Tarif réduit : 11 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Public jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/