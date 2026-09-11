Les reines de la nuit Place de la Poste Jugon-les-Lacs
vendredi 11 septembre 2026 · Place de la Poste · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Informations pratiques
Jugon-les-Lacs
Les reines de la nuit
Place de la Poste Médiathèque Au fil de l’eau Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
SOIRÉE DE DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS
Pour toute la famille à partir de 7 ans
1ère partie en intérieur autour d’un diaporama
2ème partie en extérieur d’observation / écoute
RÉSERVATION INDISPENSABLE(nombre de places limité)
Soirée animée par
La Maison Pêche et Nature .
Place de la Poste Médiathèque Au fil de l’eau Jugon-les-Lacs 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 55 98 72 54
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English :
L’événement Les reines de la nuit Jugon-les-Lacs a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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