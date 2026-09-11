Les reines de la nuit Place de la Poste Jugon-les-Lacs

vendredi 11 septembre 2026 · Place de la Poste · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Informations pratiques

Jugon-les-Lacs

Les reines de la nuit

Place de la Poste Médiathèque Au fil de l’eau Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

SOIRÉE DE DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS

Pour toute la famille à partir de 7 ans

1ère partie en intérieur autour d’un diaporama

2ème partie en extérieur d’observation / écoute

RÉSERVATION INDISPENSABLE(nombre de places limité)

Soirée animée par

La Maison Pêche et Nature .

Place de la Poste Médiathèque Au fil de l’eau Jugon-les-Lacs 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 55 98 72 54

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English :

L’événement Les reines de la nuit Jugon-les-Lacs a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor