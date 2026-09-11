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AGENDA · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Les reines de la nuit Place de la Poste Jugon-les-Lacs

vendredi 11 septembre 2026 · Place de la Poste · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place de la Poste
Adresse
Médiathèque Au fil de l'eau
Ville
22270 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Jugon-les-Lacs

Les reines de la nuit

Place de la Poste Médiathèque Au fil de l’eau Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

SOIRÉE DE DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS

Pour toute la famille à partir de 7 ans
1ère partie en intérieur autour d’un diaporama
2ème partie en extérieur d’observation / écoute

RÉSERVATION INDISPENSABLE(nombre de places limité)

Soirée animée par
La Maison Pêche et Nature   .

Place de la Poste Médiathèque Au fil de l’eau Jugon-les-Lacs 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 55 98 72 54 

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English :

L’événement Les reines de la nuit Jugon-les-Lacs a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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