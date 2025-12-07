Les reines déconnent – Festival LaRéplique Salle de Variétés Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 15:00 – 16:30

Gratuit : non de 4 € à 8 € de 4 € à 8 € Billetterie : eventim-light.com Tout public

Les reines déconnent, c’est une galerie de personnages féminins tous plus grotesques les uns que les autres. Policière formatrice, bobo en quête de bonheur, jeune première en mal de reconnaissance, catho bourge hystérique, prof de collège au bord du burn-out… Dans le cadre du Festival LaRéplique (octobre 2025 à mai 2026)

Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

0652309707 https://www.eventim-light.com/fr/a/67f520a6ab49361a43872065