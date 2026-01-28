Les reines déconnent Salle de Variétés Bonne Garde Nantes
Les reines déconnent Salle de Variétés Bonne Garde Nantes vendredi 29 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 21:00 – 22:30
Gratuit : non à partir de 4€ Vous pouvez réserver vos places en ligne.Possibilité de régler sur place en CB, espèce et chèque. Tout public
Les reines déconnent, c’est une galerie de personnages féminins tous plus grotesques les uns que les autres : policière formatrice, bobo en quête de bonheur, jeune première en mal de reconnaissance, catho bourge hystérique, prof de collège au bord du burn-out…
Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200
https://www.eventim-light.com/fr/a/6794f23956fce07b6c227689
Afficher la carte du lieu Salle de Variétés Bonne Garde et trouvez le meilleur itinéraire