Les reines déconnent Salle de Variétés Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 21:00 – 22:30

Gratuit : non à partir de 4€ Vous pouvez réserver vos places en ligne.Possibilité de régler sur place en CB, espèce et chèque. Tout public

Les reines déconnent, c’est une galerie de personnages féminins tous plus grotesques les uns que les autres : policière formatrice, bobo en quête de bonheur, jeune première en mal de reconnaissance, catho bourge hystérique, prof de collège au bord du burn-out…

Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

