Les reines déconnent Théâtre du Sphinx Nantes samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 19:00 – 20:30

Gratuit : non 13 € réduit / 15 € 13 € réduit / 15 € Billetterie : theatredusphinx.com Adulte

Humour « Les reines déconnent », c’est une galerie de personnages féminins tous plus grotesques les uns que les autres. Policière formatrice, bobo en quête de bonheur, jeune première en mal de reconnaissance, catho bourge hystérique, prof de collège au bord du burn-out…Toutes ont un point commun : elles sont toutes très attachantes, mais ce sont surtout les reines des connes ! Autrices et comédiennes : Servane Lotte et Agnès Guillon RobinMise en scène : Bérangère Quer Public : adultes / déconseillé aux moins de 16 ans Durée : 1h30

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/