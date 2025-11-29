LES REINES DU BAL KESSECET Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Tout public

Spectaculaire Bal PopGino : gérant du Dancing.Rénata : Voix / Clarinette et CornemusetteGéraldine : Batterie , synthé et machines élèctropop de l’avenir.Le DANCING GINO reçoit les REINES DU BALLe grand Gino à choisi le plus grand orchestre de la région pour votre plus grand plaisir. Au programme: valses acrobatiques, petits pas hip et hop et grandes danses pour s’enlacer. Un super bal électro-disco-pop-rétro-rock joyeux et déjanté.Un dancing magique pour un balluche inoubliable !!!FacebookYoutube

KESSECET Nantes 44021