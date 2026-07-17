Informations pratiques

Pithiviers-le-Vieil

Les Reines du dancefloor

Pithiviers-le-Vieil Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-03 01:00:00

Date(s) :

2026-10-03

La salle des fêtes Noël Reynolds de Pithiviers-le-Vieil accueille la soirée Les Reines du Dancefloor le samedi 3 octobre de 19h30 à 1h00. Animé par DJ Franky, cet événement festif promet une ambiance explosive pour lancer la saison automnale dans le Pithiverais.

L’Étoile Pithivérienne organise la soirée événement de l’automne, Les Reines du Dancefloor , le samedi 3 octobre à Pithiviers-le-Vieil. De 19h30 à 1h00, la salle des fêtes Noël Reynolds se transforme en un dancefloor géant. Aux platines, DJ Franky assure l’animation musicale pour faire vibrer le public tout au long de la nuit.

Accessible à partir de 16 ans (accompagné d’un adulte), cet événement festif propose une entrée au tarif de 18 €, incluant une boisson soft ou une coupe de Framboisine. Les participants réservent leurs places en ligne sur HelloAsso pour garantir leur accès. Une occasion idéale de dynamiser la vie locale et de rassembler les habitants du territoire pour une nuit inoubliable. 18 .

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 98 97 55 63

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English :

The No%EBl Reynolds event hall in Pithiviers-le-Vieil will host the “Les Reines du Dancefloor” party on Saturday, October 3, from 7:30 p.m. to 1:00 a.m. Hosted by DJ Franky, this festive event promises an explosive atmosphere to kick off the fall season in the Pithiverais region.

L’événement Les Reines du dancefloor Pithiviers-le-Vieil a été mis à jour le 2026-07-17 par OT GRAND PITHIVERAIS