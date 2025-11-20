« Les Reines » – Tragédie au féminin signée Normand Chaurette Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg Paris

Et si Shakespeare avait écrit Richard III du point de vue des Reines ? Qui règne lorsque tout s’écroule ?

Le 23 janvier de l’an 1483, le vent et la neige s’abattent inlassablement sur Londres. Mais cette tempête est avant tout politique : tandis que le roi Edouard agonise, son frère Richard tisse dans l’ombre les fils de son ascension vers le trône. Au même moment, dans les couloirs du palais, six femmes entrechoquent leurs cruels et dérisoires destins. A la fois rivales et unies dans la tragédie qui les attends, elles n’hésiteront pas à user d’ingénueuses et cruelles méthodes pour se hisser en haut du pouvoir.

Écrite en réponse au Richard III de Shakespeare, cette pièce au ton acerbe et politique du québécois Normand Chaurette est une ôde à ces grandes oubliées du théâtre Élisabéthain

Venez découvrir la nouvelle création du Collectif Le Fourbi lors de deux dates exclusives au Centre Paris Anim Ruth Bader Ginsburg (Chatelet les Halles – niveau -3), les 20 et 21 novembre 2025 à 20h00 !

Tarif plein : 13 €

Tarif Réduit : 11 €

Tarif réservé aux – de 26 ans, Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA de l’ATA, +de 65 ans, personnes relevant de l’aide sociale à l’enfance

Réservations via HelloAsso : https://linktr.ee/lefourbi ou par téléphone : 01 40 28 18 48

Du jeudi 20 novembre 2025 au vendredi 21 novembre 2025 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

Public jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 8 Place Carrée 75001 Porte Saint EustacheParis

https://linktr.ee/lefourbi +33140281848 collectif.lefourbi@gmail.com