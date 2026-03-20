Les Relais de l’ACSO

24 Rue de la Villageoise Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Réservez votre dimanche 7 juin, les Relais de l’ACSO reviennent pour une 3ème édition ! Gratuit et ouvert à tous, explorez en marchant, en courant ou en pédalant nos 11 communes à travers des parcours urbains et ruraux captivants de 3 à 7km. Animations et points de ravitaillement sur les parcours.

Réservez votre dimanche 7 juin 2026, Les Relais de l’ACSO reviennent pour une 3ème édition !

Cet événement gratuit et ouvert à tous, permet d’explorer nos 11 communes à travers des parcours urbains et ruraux captivants. Que ce soit en marchant, en courant, ou en pédalant à vélo seul ou à plusieurs, les relais de l’ACSO vous défient sur 11 parcours, non chronométrés, reliant nos communes. Pas de compétition, juste du plaisir, de la découverte et de la convivialité.

Partez depuis n’importe quel point de passage de chaque commune entre 8h et 13h. Les parcours resteront accessibles jusqu’à 15h pour vous permettre de profiter pleinement de cette expérience.

Pour faciliter vos déplacements, des navettes seront disponibles de 8h30 à 14h30 depuis chaque commune. Pour rester en forme, des ravitaillements seront offerts à chacun.

Découvrez les parcours, allant de 3,1 km à 7,5 km, pour un total d’environ 60 km de découvertes sur le site www.creilsudoise.fr/les-relais-de-lacso .

24 Rue de la Villageoise Creil 60100 Oise Hauts-de-France

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English :

Save the date for Sunday, June 7: the ACSO Relays are back for a 3rd edition! Free and open to all, explore our 11 communes by walking, running or cycling through captivating urban and rural routes of 3 to 7km. Entertainment and refreshment points along the way.

L’événement Les Relais de l’ACSO Creil a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Creil Sud Oise