Les relations entre frères et soeurs: entre cohésion familiale et respect des individualités. Plaine de l’Isle Verte Soustons

Les relations entre frères et soeurs: entre cohésion familiale et respect des individualités.

Plaine de l'Isle Verte, Avenue Labouyrie, Soustons

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date: 2025-12-11

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Temps d’échanges entre parents animé par Aline. Venez partager vos expériences et vos questionnements autour d’un café.

Plaine de l’Isle Verte Avenue Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

A time for parents to chat, led by Aline. Come and share your experiences and questions over a cup of coffee.

