Les relations entre la France et l’Afrique subsaharienne (XVe-XVIe S.) Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 14:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Le Centre des Archives Diplomatiques de Nantes et le Centre de recherches en histoire internationale et atlantique vous invitent à la conférence : « Les relations entre la France et l’Afrique subsaharienne (XVe-XVIe S.) » Intervenant : Christophe Maneuvrier, enseignant-chercheur en Histoire, CRAHAM (CNRS/Université de Caen Normandie). Cette conférence est la deuxième du cycle 2025-2026 « Histoire diplomatique » consacré à l’Afrique, en partenariat avec l’Université permanente et le CADN (Centre des Archives Diplomatiques de Nantes)

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/offre-culturelle/colloques-et-conferences/article/conference-les-relations-entre-la-france-et-l-afrique-subsaharienne-xve-xvie-s



