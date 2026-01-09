Les relations villes et campagnes du territoire Montois Médiathèque philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

Les relations villes et campagnes du territoire Montois

Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Franck Michaud, ingénieur urbaniste et DGA des pôles techniques de Mont de Marsan Agglo, présente

les grandes étapes du développement du territoire montois et l’évolution des liens entre la ville et ses campagnes. Il abordera notamment les outils de planification urbaine, la stratégie territoriale mise

en œuvre, leur articulation avec les orientations nationales et proposera une réflexion sur les perspectives d’avenir.

Auditorium | ados/adultes, réservation conseillée .

