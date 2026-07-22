Informations pratiques

Martigny-le-Comte

Les remparts d’Arconce

409 chemin de jobys Martigny-le-Comte Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Campements vikings et croisés / Lancer de hache et tir à l’arc / combats épiques

Marché artisanal Musique Jeux et loisirs Diverses animations Restauration et Taverne Visite des tours .

409 chemin de jobys Martigny-le-Comte 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 36 66 68 mrmustang365@gmail.com

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English : Les remparts d’Arconce

L’événement Les remparts d’Arconce Martigny-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-22 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III