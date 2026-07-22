Les remparts d’Arconce Martigny-le-Comte
samedi 8 août 2026 · Martigny-le-Comte
Informations pratiques
Martigny-le-Comte
Les remparts d’Arconce
409 chemin de jobys Martigny-le-Comte Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Campements vikings et croisés / Lancer de hache et tir à l’arc / combats épiques
Marché artisanal Musique Jeux et loisirs Diverses animations Restauration et Taverne Visite des tours .
409 chemin de jobys Martigny-le-Comte 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 36 66 68 mrmustang365@gmail.com
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English : Les remparts d’Arconce
L’événement Les remparts d’Arconce Martigny-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-22 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III