Les Remparts du Rire Bergues

Les Remparts du Rire Bergues dimanche 13 juillet 2025.

Les Remparts du Rire

Rue Léon Claeys Bergues Nord

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 21:00:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-07-13 2025-09-12

Les Remparts du Rire reviennent le temps d’un week-end à la salle E.LOOTEN de Bergues les 12 & 13 Septembre 2025, avec 2 comédies de folie !

Le Vendredi 12 Septembre 2025 à 21H00, la comédie culte de Francis Veber « Le Dîner de Cons »: Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple Chaque participant amène un “con” et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur.

Le Samedi 13 Septembre 2025 à 20H30, la comédie déjantée d’ Emmanuel Valloy « Au frais de la Princesse »: Lorsque le Maire du village confond un cambrioleur avec l’arrivée du nouveau prêtre de la Paroisse, ce dernier n’a le choix que d’endosser la soutane.

Tarifs:

« Le Dîner de Cons » 20€ l’entrée

« Au frais de la Princesse » 12€ l’entrée

Pass 2 jours 25€ au lieu de 32€

Réservation des places à l’accueil de Bergues. 20 .

Rue Léon Claeys Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 68 71 06

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Remparts du Rire Bergues a été mis à jour le 2025-08-02 par SIM Hauts-de-France Terre de Flandre Tourisme