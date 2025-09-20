Les remparts en fête ! Tiers-lieu les remparts Avallon
Les remparts en fête ! Tiers-lieu les remparts Avallon samedi 20 septembre 2025.
Les remparts en fête !
Tiers-lieu les remparts 11 Rue du Collège Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 13:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Le Tiers Lieu Les Rermparts est en fête le samedi 20 septembre !
Au programme De 10h à 13h
Visite de l’ancienne école
Présentation de l’association
Exposition, restitution de la collecte de témoignages sur le lieu
Bourse aux livres
De 17h à 21h
Animation musicale et décoration de la cour à la craie
Atelier arts plastiques « Auto-portrait en main » (17h à 18h30)
Cinécyclo, cinéma alimenté par l’énergie cycliste
Buvette du café asso en continu et foodtruck (artisan crêpier) à partir de 17h .
Tiers-lieu les remparts 11 Rue du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lesremparts.org
English : Les remparts en fête !
German : Les remparts en fête !
Italiano :
Espanol :
L’événement Les remparts en fête ! Avallon a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme du Grand Vézelay