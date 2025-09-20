Les remparts en fête ! Tiers-lieu les remparts Avallon

Les remparts en fête !

Tiers-lieu les remparts 11 Rue du Collège Avallon Yonne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

2025-09-20

Le Tiers Lieu Les Rermparts est en fête le samedi 20 septembre !

Au programme De 10h à 13h

Visite de l’ancienne école

Présentation de l’association

Exposition, restitution de la collecte de témoignages sur le lieu

Bourse aux livres

De 17h à 21h

Animation musicale et décoration de la cour à la craie

Atelier arts plastiques « Auto-portrait en main » (17h à 18h30)

Cinécyclo, cinéma alimenté par l’énergie cycliste

Buvette du café asso en continu et foodtruck (artisan crêpier) à partir de 17h .

Tiers-lieu les remparts 11 Rue du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lesremparts.org

