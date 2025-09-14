Les remparts s’éclatent Angoulême
Les remparts s’éclatent Angoulême dimanche 14 septembre 2025.
Les remparts s’éclatent
Place New York Angoulême Charente
Début : Samedi 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Venez profiter d’une course de caisses à savon empruntant le tracé du mythique circuit des remparts !
Concert gratuit
Place New York Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 74 06 92
English :
Come and enjoy a soapbox race on the legendary circuit des remparts!
Free concert
German :
Genießen Sie ein Seifenkistenrennen auf dem legendären Circuit des remparts!
Kostenloses Konzert
Italiano :
Venite a godervi una gara di soapbox lungo il leggendario circuito dei bastioni!
Concerto gratuito
Espanol :
Ven a disfrutar de una carrera de soapbox por el legendario circuito de las murallas
Concierto gratuito
L’événement Les remparts s’éclatent Angoulême a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême