Les remparts s’éclatent Angoulême dimanche 14 septembre 2025.

Place New York Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Venez profiter d’une course de caisses à savon empruntant le tracé du mythique circuit des remparts !



Concert gratuit

Place New York Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 74 06 92

English :

Come and enjoy a soapbox race on the legendary circuit des remparts!



Free concert

German :

Genießen Sie ein Seifenkistenrennen auf dem legendären Circuit des remparts!



Kostenloses Konzert

Italiano :

Venite a godervi una gara di soapbox lungo il leggendario circuito dei bastioni!



Concerto gratuito

Espanol :

Ven a disfrutar de una carrera de soapbox por el legendario circuito de las murallas



Concierto gratuito

L’événement Les remparts s’éclatent Angoulême a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême