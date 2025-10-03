Les Rémytois ont du talent Médiathèque Les Mots Passants Saint-Rémy

Les Rémytois ont du talent Médiathèque Les Mots Passants Saint-Rémy vendredi 3 octobre 2025.

Les Rémytois ont du talent 3 et 4 octobre Médiathèque Les Mots Passants Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

La médiathèque organise une exposition « Les Rémytois ont du talent ! » . Vous habitez Saint-Rémy, aimez créer et avez envie de partager vos talents… venez exposer à cette occasion.

Ce sera un belle opportunité de se faire connaître, de découvrir d’autres talents, d’échanger, se rencontrer entre voisins.

Médiathèque Les Mots Passants RUE DU CHATEAU D’EAU 79410 Saint-Rémy Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549240178 https://mabib.fr/saint-remy79410/

La médiathèque organise une exposition « Les Rémytois ont du talent ! » . Vous habitez Saint-Rémy, aimez créer et avez envie de partager vos talents… venez exposer à cette occasion.

@médiathèque Les Mots Passants