Les Renardises Centre Socioculturel Des Renards, Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 14:00 –

Gratuit : non tout est gratuit sauf le repas Mercredi 10 décembre. Bal musical et distribution de jouets, à partir de 15h30. Petit Balcam, bal pour petits et grands, suivi d’un goûter et d’une distribution des jouets (sur inscription) Vendredi 12 décembre. Repas de fin d’année et animations festives, à partir de 19h. Repas international entrée / plat / dessertDuo de salade Daghestan / Dolma (bouletttes de cabillaud) ou Malai Kofta (curry végétarien) / VouzdochnoyeSur inscription, tarif conseillé : 7€/adulte, 3€/enfant Vendredi 19 décembre,Spectacle déambulatoire dans le quartier, à partir de 17h Vous connaissez les machines de l’île ? La compagnie Paris Bénarès créatrice d’animaux extraordinaires vous propose de découvrir l’Oisôh, l’échassier qui picore fleurs et arbustes au cours d’un voyage poétique et drôle. Soirée jeu à la Ludo-biblio, tous publics, dès 18hSoirée Cluedo au Club Ados, à 19h Tout public

Les Renardises sont des animations festives pour célébrer la fin d’année au cnetre socioculturel des Renards. Des spectacles, une déambulation, un repas, une distribution de jouets, etc.C’est l’occasion de se retrouver et de finir l’année en beauté.

Centre Socioculturel Des Renards, Nantes 44323

02 40 76 96 85