Les Renardises – Fêtes de fin d’année centre sociocuturel Boissière-Sensive (Les Renards) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 15:30 –

Gratuit : non Selon l’activité Rapprochez-vous du CSC Les Renards (Boissière-Sensive) En famille

Mercredi 10 décembre : Bal musical et distribution de jouets, à partir de 15h30Petit Balcam, bal pour les petits et grands à partir de 5 ans, suivi d’un goûter et d’une distribution de jouets (sur inscription). Vendredi 12 décembre : Repas de fin d’année et animations festives, à partir de 19hRepas international entrée / plat / dessert, sur inscription, tarif conseillé : 7 € / adulte et 3 € / enfant. Vendredi 19 décembre : Spectacle déambulatoire dans le quartier, à partir de 17hVous connaissez les Machines de l’île ? La compagnie Paris Bénarès, créatrice d’animaux extraordinaires, vous propose de découvrir L’Oisôh, l’échassier qui picore fleurs et arbustes au cours d’un voyage poétique et drôle. – Soirée jeux à la Ludo-Biblio, tous publics, dès 18h.- Soirée Cluedo au Club Ados, à 19h (sur inscription).

centre sociocuturel Boissière-Sensive (Les Renards) Nantes 44300