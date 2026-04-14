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Les Rencards du Climat – Mensuel Juin, Les petites cantines, Croix

Les Rencards du Climat – Mensuel Juin, Les petites cantines, Croix mardi 30 juin 2026.

Lieu : Les petites cantines

Adresse : rue de la fonderie, Croix

Ville : 59170 Croix

Département : Nord

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Les Rencards du Climat – Mensuel Juin Mardi 30 juin, 19h00 Les petites cantines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-30T19:00:00+02:00 – 2026-06-30T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-30T19:00:00+02:00 – 2026-06-30T22:00:00+02:00

Les petites cantines rue de la fonderie, Croix Croix 59170 Fives Nord Hauts-de-France https://lille.lespetitescantines.org/
Les Rencards du Climat #climat

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