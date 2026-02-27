Les rencards Pop Rock Salle Jean Macé Montignac-Lascaux

Les rencards Pop Rock

Salle Jean Macé Esplanade Nelson Mandèla Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

L’antenne Vallée Vézère du Conservatoire à rayonnement départemental organise sa scène ouverte spéciale pop rock

English : Les rencards Pop Rock

The Vallée Vézère branch of the Conservatoire à rayonnement départemental organizes its special pop rock open stage

