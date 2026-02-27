Les rencards Pop Rock Salle Jean Macé Montignac-Lascaux
Les rencards Pop Rock Salle Jean Macé Montignac-Lascaux samedi 28 mars 2026.
Les rencards Pop Rock
Salle Jean Macé Esplanade Nelson Mandèla Montignac-Lascaux Dordogne
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
L’antenne Vallée Vézère du Conservatoire à rayonnement départemental organise sa scène ouverte spéciale pop rock
Salle Jean Macé Esplanade Nelson Mandèla Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 09 21 28
English : Les rencards Pop Rock
The Vallée Vézère branch of the Conservatoire à rayonnement départemental organizes its special pop rock open stage
