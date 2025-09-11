Les rencontres AD HOC Auberge des 3 ruisseaux / La Casa Matta Combovin
Les rencontres AD HOC Auberge des 3 ruisseaux / La Casa Matta Combovin jeudi 11 septembre 2025.
Les rencontres AD HOC
Auberge des 3 ruisseaux / La Casa Matta 15 Grande Rue Combovin Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-11 20:30:00
fin : 2025-09-11
Date(s) :
2025-09-11
Projection des films documentaires « Eco » et « Demain au boulot » suivis d’un débat.
Auberge des 3 ruisseaux / La Casa Matta 15 Grande Rue Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes casamatta.contact@gmail.com
English :
Screening of the documentary films « Eco » and « Demain au boulot » followed by a debate.
German :
Vorführung der Dokumentarfilme « Eco » und « Demain au boulot » mit anschließender Diskussion.
Italiano :
Proiezione dei documentari « Eco » e « Demain au boulot » seguita da un dibattito.
Espanol :
Proyección de los documentales « Eco » y « Demain au boulot », seguida de un debate.
L’événement Les rencontres AD HOC Combovin a été mis à jour le 2025-08-30 par Valence Romans Tourisme