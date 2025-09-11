Les rencontres Ad Hoc-projection: « Eco » et « Demain au boulot » à La Colline Montoison

Les rencontres Ad Hoc-projection: « Eco » et « Demain au boulot » à La Colline

chemin de la lauze Montoison Drôme

Début : 2025-09-11 20:30:00

2025-09-11

Ciné-débat autour des projections « Eco » et « Demain au boulot » dans le cadre du festival Les rencontres Ad’hoc. Films documentaires hors-circuit.

chemin de la lauze Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@lacolline26.org

English :

Film-debate around the « Eco » and « Demain au boulot » screenings as part of the Les rencontres Ad’hoc festival. Documentary films hors-circuit.

German :

Filmgespräch zu den Vorführungen « Eco » und « Demain au boulot » im Rahmen des Festivals Les rencontres Ad’hoc. Dokumentarfilme hors-circuit.

Italiano :

Dibattito cinematografico intorno alle proiezioni di « Eco » e « Demain au boulot » nell’ambito del festival Les rencontres Ad’hoc. Film documentari hors-circuit.

Espanol :

Cine-debate en torno a las proyecciones de « Eco » y « Demain au boulot » en el marco del festival Les rencontres Ad’hoc. Documentales hors-circuit.

