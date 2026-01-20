Les rencontres agitatives, Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire, Saint-Nazaire

Les rencontres agitatives Jeudi 12 mars, 18h30 Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Début : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T20:00:00+01:00

Aujourd’hui, qu’il s’agisse d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution, la concurrence ne se limite plus aux produits ou services proposés. Dans un monde saturé de messages, c’est le récit que vous portez qui crée la différence.

Un récit de marque clair et cohérent donne du sens à vos actions, rend vos messages mémorables, fédère vos équipes et vos parties prenantes, mais surtout attire des clients, des partenaires, des talents ou encore des habitants et usagers.

Dans cet atelier, vous apprendrez à construire un storytelling qui vous distingue, à bâtir une stratégie éditoriale efficace et à utiliser vos contenus comme un vrai levier de prospection et de notoriété.

— Dirigeants PME et ETI

— Directeurs commerciaux

— Business developers

— Responsables marketing et communication

Maison de l'Entreprise de Saint Nazaire 6 esplanade anna marly 44600 Saint-Nazaire 44600 Herbins Gare Loire-Atlantique Pays de la Loire

Savoir se raconter – Storytelling, ambassadorat de marque et stratégie de contenus