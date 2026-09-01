Les Rencontres Alternatives Salle des fêtes de Bélis Bélis
samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes de Bélis · Bélis
Informations pratiques
Bélis
Les Rencontres Alternatives
Salle des fêtes de Bélis 1 place du village 40120 Bélis Bélis Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-27 02:00:00
Date(s) :
2026-09-26
LES RENCONTRES ALTERNATIVES – 4? ÉDITION !
Samedi 26 septembre 2026
Bélis (40)
Prix libre
Alternative Landes vous donne rendez-vous pour une nouvelle journée placée sous le signe du partage, de la créativité, de la culture et de la fête !
LES RENCONTRES ALTERNATIVES – 4? ÉDITION !
Samedi 26 septembre 2026
Bélis (40)
Prix libre
Alternative Landes vous donne rendez-vous pour une nouvelle journée placée sous le signe du partage, de la créativité, de la culture et de la fête !
Dès 14h, venez découvrir nos ateliers, stands et animations : un moment pour échanger, créer, apprendre, rencontrer et simplement profiter ensemble.
Durant tout l’évènement Flash Tattoo avec Médusa https://www.facebook.com/share/1A6AbMXbEq/
17h – Spectacle avec Le cirque Tatin
Restauration sur place
21h – Concert des Romano Dandies https://www.facebook.com/share/1K7mPEboA6/
Puis on continue la soirée avec un DJ Set !
Que vous veniez pour les ateliers, le spectacle, la musique, manger un morceau, danser ou simplement passer un bon moment avec nous… vous êtes les bienvenu·es ! ??
?? Prix libre .
Salle des fêtes de Bélis 1 place du village 40120 Bélis Bélis 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 46 06 35 alternativelandes@gmail.com
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English : Les Rencontres Alternatives
ALTERNATIVE MEETINGS? 4TH EDITION!
Saturday, September 26, 2026
Bélis (40)
Pay what you want
Alternative Landes invites you to join us for another day filled with sharing, creativity, culture, and celebration!
L’événement Les Rencontres Alternatives Bélis a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cœur Haute Lande