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Les Rencontres Alternatives Salle des fêtes de Bélis Bélis

samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes de Bélis · Bélis

Les Rencontres Alternatives Salle des fêtes de Bélis Bélis

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle des fêtes de Bélis
Adresse
1 place du village 40120 Bélis
Ville
40120 Bélis
Département
Landes
Tarif

Bélis

Les Rencontres Alternatives

Salle des fêtes de Bélis 1 place du village 40120 Bélis Bélis Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-27 02:00:00

Date(s) :
2026-09-26

LES RENCONTRES ALTERNATIVES – 4? ÉDITION !

Samedi 26 septembre 2026
Bélis (40)
Prix libre

Alternative Landes vous donne rendez-vous pour une nouvelle journée placée sous le signe du partage, de la créativité, de la culture et de la fête !
LES RENCONTRES ALTERNATIVES – 4? ÉDITION !

Samedi 26 septembre 2026
Bélis (40)
Prix libre

Alternative Landes vous donne rendez-vous pour une nouvelle journée placée sous le signe du partage, de la créativité, de la culture et de la fête !

Dès 14h, venez découvrir nos ateliers, stands et animations : un moment pour échanger, créer, apprendre, rencontrer et simplement profiter ensemble.
Durant tout l’évènement Flash Tattoo avec Médusa https://www.facebook.com/share/1A6AbMXbEq/
17h – Spectacle avec Le cirque Tatin
Restauration sur place
21h – Concert des Romano Dandies https://www.facebook.com/share/1K7mPEboA6/
Puis on continue la soirée avec un DJ Set !

Que vous veniez pour les ateliers, le spectacle, la musique, manger un morceau, danser ou simplement passer un bon moment avec nous… vous êtes les bienvenu·es ! ??

?? Prix libre   .

Salle des fêtes de Bélis 1 place du village 40120 Bélis Bélis 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 46 06 35  alternativelandes@gmail.com

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English : Les Rencontres Alternatives

ALTERNATIVE MEETINGS? 4TH EDITION!

Saturday, September 26, 2026
Bélis (40)
Pay what you want

Alternative Landes invites you to join us for another day filled with sharing, creativity, culture, and celebration!

L’événement Les Rencontres Alternatives Bélis a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cœur Haute Lande