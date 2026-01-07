Les Rencontres archéologiques du Grand Est Champagne-Ardenne Auditorium Fernand Pelloutier Châlons-en-Champagne
Les Rencontres archéologiques du Grand Est Champagne-Ardenne Auditorium Fernand Pelloutier Châlons-en-Champagne vendredi 10 avril 2026.
Début : 2026-04-10 08:45:00
fin : 2026-04-10 17:30:00
Ce rendez-vous annuel, organisé par la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est (Service régional de l’archéologie) et la Société archéologique champenoise, présente l’actualité archéologique du territoire champardennais, à travers les résultats des principales fouilles de l’année (préventives, réalisées lors des travaux d’aménagement et programmées) et des programmes de recherche.
Une journée où archéologues professionnels, chercheurs, archéologues amateurs et grand public sont invités à échanger. .
