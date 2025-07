Les Rencontres baroques 2025 Bouxwiller

Les Rencontres baroques 2025 Bouxwiller vendredi 22 août 2025.

Les Rencontres baroques 2025

rue de l’Eglise Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-08-22 15:00:00

2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24

Les rencontres baroques 2025 plusieurs concerts de l’ensemble de musique baroque « Le Masque ».

A l’occasion du festival « Les Rencontres baroques 2025 », différents concerts sont organisés dans les communes de Bouxwiller, d’Ingwiller et de Neuwiller-lès-Saverne.

La Compagnie Le Masque, en partenariat avec l’Association A Contrepoint et son Festival de musique baroque au coeur du vignoble haut-rhinois.

rue de l’Eglise Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 63 81 31 31 hervieuxmarc@gmail.com

English :

Les rencontres baroques 2025: several concerts by the baroque music ensemble « Le Masque ».

German :

Barocktreffen 2025: Mehrere Konzerte des Barockmusik-Ensembles « Le Masque ».

Italiano :

Les rencontres baroques 2025: diversi concerti dell’ensemble di musica barocca « Le Masque ».

Espanol :

Les rencontres baroques 2025: varios conciertos del conjunto de música barroca « Le Masque ».

