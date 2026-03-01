Les Rencontres Bons et Vivants Hôtel Mercure le Grand Large Granville

Les Rencontres Bons et Vivants

Hôtel Mercure le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 14:00:00

fin : 2026-03-26 18:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Le Mercure Granville Le Grand Large vous invite à une nouvelle édition des Rencontres Bons & Vivants. Un moment convivial imaginé pour découvrir, échanger et partager autour des savoir-faire de nos partenaires locaux.

Au programme des rencontres gourmandes, des découvertes artisanales et des instants de convivialité avec

– L’Écume des Falaises

– Les Délices de Camille

– Dame Gourmande

Trois univers, trois passions, une même envie vous faire découvrir le meilleur de notre territoire. Et parce que le plaisir ne s’arrête pas à la dégustation, les produits seront également disponibles à la vente sur place par nos partenaires.

Curieux de goûter, d’échanger et de vivre un moment authentique face à la mer, nous vous attendons au Mercure Granville Le Grand Large.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations 02 33 91 19 19

Chez Mercure, nous sommes #BonsEtVivants .

Hôtel Mercure le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@ACCOR.COM

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English : Les Rencontres Bons et Vivants

L’événement Les Rencontres Bons et Vivants Granville a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Granville Terre et Mer