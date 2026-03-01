Les Rencontres Bons et Vivants Hôtel Mercure le Grand Large Granville
Les Rencontres Bons et Vivants Hôtel Mercure le Grand Large Granville jeudi 26 mars 2026.
Les Rencontres Bons et Vivants
Hôtel Mercure le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 14:00:00
fin : 2026-03-26 18:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Le Mercure Granville Le Grand Large vous invite à une nouvelle édition des Rencontres Bons & Vivants. Un moment convivial imaginé pour découvrir, échanger et partager autour des savoir-faire de nos partenaires locaux.
Au programme des rencontres gourmandes, des découvertes artisanales et des instants de convivialité avec
– L’Écume des Falaises
– Les Délices de Camille
– Dame Gourmande
Trois univers, trois passions, une même envie vous faire découvrir le meilleur de notre territoire. Et parce que le plaisir ne s’arrête pas à la dégustation, les produits seront également disponibles à la vente sur place par nos partenaires.
Curieux de goûter, d’échanger et de vivre un moment authentique face à la mer, nous vous attendons au Mercure Granville Le Grand Large.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations 02 33 91 19 19
Chez Mercure, nous sommes #BonsEtVivants .
Hôtel Mercure le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@ACCOR.COM
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English : Les Rencontres Bons et Vivants
L’événement Les Rencontres Bons et Vivants Granville a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Granville Terre et Mer