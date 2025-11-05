Les Rencontres Cinématographiques de l’ARP

Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-05

Rencontres Cinématographiques de L’ARP.

Débats, avant-premières.

La prochaine édition des Rencontres Cinématographiques de L’ARP se déroulera du 5 au 7 novembre 2025 au Touquet-Paris-Plage, au cœur des Hauts-de-France.

Cet événement emblématique rassemble chaque année près de 500 professionnels et offre au public touquettois l’opportunité d’assister à des débats passionnants autour de l’avenir du cinéma.

L’un des temps forts de ces Rencontres est aussi la présentation de nombreux films en avant-première. L’année dernière, les Touquettois ont par exemple pu découvrir au Cinéma Les 3 As, en présence des équipes de films, une diversité d’œuvres en avant-première, telles que Finalement de Claude Lelouch, La Plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, Save Our Souls de Jean-Baptiste Bonnet, Mikado de Baya Kasmi, Vingt Dieux de Louise Courvoisier, ainsi qu’une sélection de courts-métrages soutenus par Pictanovo et la Région Hauts-de-France.

Nous vous donnons donc rendez-vous du 5 au 7 novembre au Palais des Congrès et au Cinéma Les 3 As pour célébrer ensemble la richesse et la diversité du cinéma ! .

Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Rencontres Cinématographiques de l’ARP Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage