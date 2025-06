Les rencontres Constellations de Metz – Bliiida Metz 19 juin 2025 09:30

La Ville de Metz et BLIIIDA, en association avec le réseau HACNUM et l’Eurométropole de Metz, organisent des rencontres autour de la créativité et l’éducation en arts numériques. Conférences et démonstrations interactives illustrent les thèmes de l’intelligence artificielle et de l’Éducation Artistique et Culturelle.Gratuite et ouverte à tous (grand public, professionnels et étudiants), cette journée est l’occasion de découvrir les sorties de résidence de deux collectifs d’artistes luxembourgeois, Damiano Picci et Zohra Mrad ainsi que le collectif Eddi van Tsui, et plus largement de rencontrer les talents de la Grande Région.Tout public

The City of Metz and BLIIIDA, in association with the HACNUM network and the Metz Eurometropolis, are organizing a series of events focusing on creativity and education in the digital arts. Free of charge and open to all (general public, professionals and students), this day is an opportunity to discover the residencies of two Luxembourg artist collectives, Damiano Picci and Zohra Mrad, as well as the Eddi van Tsui collective, and more generally to meet the talents of the Greater Region.

Die Stadt Metz und BLIIIDA organisieren in Zusammenarbeit mit dem HACNUM-Netzwerk und der Eurometropole Metz ein Treffen rund um die Kreativität und Bildung in der digitalen Kunst. Die Konferenzen und interaktiven Vorführungen veranschaulichen die Themen künstliche Intelligenz und Kunst- und Kulturerziehung. Der Tag ist kostenlos und für alle offen (breite Öffentlichkeit, Fachleute und Studenten) und bietet die Gelegenheit, die Abgänge der beiden luxemburgischen Künstlerkollektive Damiano Picci und Zohra Mrad sowie des Kollektivs Eddi van Tsui aus ihren Residenzen zu entdecken und im weiteren Sinne Talente aus der Großregion kennenzulernen.

La Città di Metz e BLIIIDA, in associazione con la rete HACNUM e l’Eurometropole di Metz, organizzano una serie di eventi incentrati sulla creatività e l’educazione alle arti digitali. Gratuita e aperta a tutti (pubblico, professionisti e studenti), questa giornata è un’occasione per scoprire le residenze di due collettivi di artisti lussemburghesi, Damiano Picci e Zohra Mrad, e del collettivo Eddi van Tsui, e più in generale per incontrare i talenti della Grande Regione.

La ciudad de Metz y BLIIIDA, en asociación con la red HACNUM y la Eurometrópolis de Metz, organizan una serie de actos centrados en la creatividad y la educación en las artes digitales. Gratuita y abierta a todos (público en general, profesionales y estudiantes), esta jornada es una oportunidad para descubrir las residencias de dos colectivos de artistas luxemburgueses, Damiano Picci y Zohra Mrad, así como el colectivo Eddi van Tsui, y más ampliamente para conocer a los talentos de la Gran Región.

