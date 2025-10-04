Les Rencontres conviviales Salle des fêtes Chambon
Les Rencontres conviviales Salle des fêtes Chambon samedi 4 octobre 2025.
Les Rencontres conviviales
Salle des fêtes 28, rue du Gros Sillon Chambon Charente-Maritime
Tarif : gratuit
Date : samedi 4 octobre 2025, 14h00-19h00
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 19:00:00
Date(s) :
2025-10-04
4 Associations des territoires Aunis Sud et Sivom de la plaine d’Aunis organisent Les Rencontres conviviales .
Stands ludiques des associations, ateliers Montessori, spectacle, buvette.
Ouvert à tous et gratuit.
Salle des fêtes 28, rue du Gros Sillon Chambon 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 56 92 14 surgeres@accorderie.fr
English :
4 associations from Aunis Sud and Sivom de la plaine d?Aunis organize « Les Rencontres conviviales ».
Fun stalls for associations, Montessori workshops, entertainment, refreshments.
Open to all, free of charge.
German :
4 Vereine aus den Gebieten Aunis Sud und Sivom de la plaine d’Aunis organisieren « Les Rencontres conviviales » (Gesellige Treffen).
Spielstände der Vereine, Montessori-Workshops, Aufführungen, Erfrischungsstände.
Für alle offen und kostenlos.
Italiano :
4 associazioni di Aunis Sud e Sivom de la plaine d’Aunis organizzano « Les Rencontres conviviales ».
Bancarelle di divertimento per le associazioni, laboratori Montessori, intrattenimento, rinfreschi.
Aperti a tutti e gratuiti.
Espanol :
4 asociaciones de Aunis Sud y Sivom de la plaine d’Aunis organizan « Les Rencontres conviviales ».
Puestos lúdicos para las asociaciones, talleres Montessori, animaciones, refrescos.
Abierto a todos y gratuito.
L’événement Les Rencontres conviviales Chambon a été mis à jour le 2025-09-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin