Les Rencontres conviviales Salle des fêtes Chambon

Les Rencontres conviviales Salle des fêtes Chambon samedi 4 octobre 2025.

Les Rencontres conviviales

Salle des fêtes 28, rue du Gros Sillon Chambon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

Date(s) :

2025-10-04

4 Associations des territoires Aunis Sud et Sivom de la plaine d’Aunis organisent Les Rencontres conviviales .

Stands ludiques des associations, ateliers Montessori, spectacle, buvette.

Ouvert à tous et gratuit.

.

Salle des fêtes 28, rue du Gros Sillon Chambon 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 56 92 14 surgeres@accorderie.fr

English :

4 associations from Aunis Sud and Sivom de la plaine d?Aunis organize « Les Rencontres conviviales ».

Fun stalls for associations, Montessori workshops, entertainment, refreshments.

Open to all, free of charge.

German :

4 Vereine aus den Gebieten Aunis Sud und Sivom de la plaine d’Aunis organisieren « Les Rencontres conviviales » (Gesellige Treffen).

Spielstände der Vereine, Montessori-Workshops, Aufführungen, Erfrischungsstände.

Für alle offen und kostenlos.

Italiano :

4 associazioni di Aunis Sud e Sivom de la plaine d’Aunis organizzano « Les Rencontres conviviales ».

Bancarelle di divertimento per le associazioni, laboratori Montessori, intrattenimento, rinfreschi.

Aperti a tutti e gratuiti.

Espanol :

4 asociaciones de Aunis Sud y Sivom de la plaine d’Aunis organizan « Les Rencontres conviviales ».

Puestos lúdicos para las asociaciones, talleres Montessori, animaciones, refrescos.

Abierto a todos y gratuito.

L’événement Les Rencontres conviviales Chambon a été mis à jour le 2025-09-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin