Les rencontres Cosquer 7ème édition Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement

Les rencontres Cosquer 7ème édition

Vendredi 13 février 2026 de 18h à 20h.

Vendredi 13 mars 2026 de 18h à 20h.

Vendredi 3 avril 2026 de 18h à 20h.

Vendredi 22 mai 2026 de 18h à 20h.

Les Rencontres Cosquer

7ème édition, derrière l’horizon, un nouveau récit des migrations humaines les premières navigations.

Thématique de cette 7ème édition



En partenariat avec Opera Mundi, l’Académie Nationale de la Marine, la Société des Amis du Musée de l’Homme et la Région Sud

A quelques mètres du Vieux Port et dans le cadre des 7èmes Rencontres Cosquer, Cosquer Méditerranée accueillera un cycle inédit de conférences sur le thème de la navigation à la préhistoire de février à mai 2026.



L’archéologie a mis plusieurs fois en avant les rapports complexes entre Homo Sapiens et la Mer à la préhistoire. Si pour l’instant seules des embarcations du 8ème millénaire avant notre ère ont été retrouvées, les traces de nos ancêtres et l’ADN des populations insulaires sont formelles ; il y a bien eu des traversées qui remonteraient il y a 50 000 ans avant notre ère



Pourquoi l’être humain a-t-il navigué ? Et comment ? Que recherchaient ils au Paléolithique et après pour prendre la mer ? L’aventure, les ressources, une terre non habitée… ? Tant de questions qui n’ont pas de réponse mais permettent de repenser les migrations humaines, à travers les flots !





Programme



** 2 février conférence inaugurale

Quand le cerveau a faim conférence de Jean-Jacques Hublin*, le 2 février 2026 conférence inaugurale du festival Nourrir est relier le monde d’Opera Mundi

Ne rien faire, ça n’est pas de tout repos. Voilà une affirmation à première vue paradoxale. On appelle cela le métabolisme basal. Quand un individu est statique, inactif, son organisme a quand même besoin d’énergie pour assurer ses fonctions vitales. Telles que digérer, respirer… ou réfléchir. On s’en doute le cerveau, siège de nos pensées, est un hyperactif. Alors qu’il ne représente que 2 % de notre poids, il consomme environ 20 % des besoins de notre métabolisme basal. C’est dix fois plus que la moyenne de nos autres organes. Et 13 fois plus que l’encéphale d’un macaque !

La tyrannie du cerveau, J.J. Hublin, 2025, Ed Robert Laffont.



Inscription en ligne https://www.eventbrite.com/e/billets-quand-le-cerveau-a-faim-1978302769839?aff=odcleoeventsincollection&keep_tld=1

*Jean-Jacques Hublin est paléoanthropologue, professeur au Collège de France, membre de l’Académie des sciences et ancien directeur du département Evolution de l’Homme de l’Institut Max-Planck d’anthropologie évolutionniste (Leipzig-Allemagne).







** PREMIERES NAVIGATIONS

Vendredi 13 février de 18h à 20h

L’épopée maritime commence il y a plus de 50 000 ans vers une terre au-delà de l’Océan Indien appelée aujourd’hui l’Australie. Un cabotage à l’âge de pierre qui n’a pas fini de nous livrer tous ces secrets !

La soirée sera animée par deux conférences

De 18h à 18h45 A l’aube des premières traversées- par Jean-Emmanuel Sauvee* et Michel L’Hour*

J.E. Sauvée est Président de l’Académie Nationale de Marine, cofondateur de la Compagnie Ponant et ancien président d’Armateurs de France.

M. L’Hour est archéologue, conservateur général du Patrimoine, membre de l’Académie Nationale de Marine, ancien directeur du Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et membre du conseil scientifique Cosquer Méditerranée.

De 19h à 19h45 L’énigme de la première traversée en Australie- par Florent Detroit*

F. Détroit est paléoanthropologue et maitre de conférences au Museum national d’histoire naturelle, département Homme et Environnement.







** LES MIGRATIONS INSULAIRES DANS LE PACIFIQUE

Le vendredi 13 mars de 18h à 20h

Après la première traversée, Homo Sapiens continue ses voyages maritimes, vers l’Ouest. Grâce aux recherches d’anthropologie il est possible de conclure à une migration pérenne dans le Pacifique.

La soirée sera animée par deux conférences

De 18h à 18h45 Le peuplement des îles du Pacifique Sud- par Wanda ZINGER*

W. Zinger est chercheuse bio-anthropologue à l’Université de Tübingen au sein de l’équipe d’archéo-paléo-génétique et chercheuse associée au Musée de l’Homme.

De 19h à 19h45 Changer de terre, changer de vie par Estelle HERRSCHER*

E. Herrscher est anthropologue biologiste spécialiste de l’ostéo-archéologie, directrice de recherches au Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe-Afrique (LAMPEA) à l’Université d’Aix-Marseille. La médaille d’argent du CNRS lui a été décernée en 202







** PREMIERES NAVIGATIONS EN MEDITERRANEE UNE HISTOIRE D’ILES

Le vendredi 3 avril, de 18h à 20h

Les derniers-chasseurs cueilleurs ont conquis les îles de la Mer Méditerranée emportant avec eux leurs familles et des animaux. De façon progressive, un nouveau style de vie s’est installé.

De 18h à 20h Derniers chasseurs et premiers néolithiques de Chypre à la Corse par Jean-Denis Vigne*

J.-D. Vigne est directeur de Recherche émérite du CNRS, Président de la Société Préhistorique Française.







** LA NAVIGATION D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Le vendredi 22 mai de 18h à 20h

Par nécessité ou par plaisir, notre espèce s’est répandue sur toute la planète. Si les scientifiques ne savent pas tout de ces migrations anciennes, des sciences comme l’archéologie expérimentale et la géographie peuvent permettre d’appréhender la navigation d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

La soirée sera animée par deux conférences

De 18h à 18h45 Les embarcations de la préhistoire- par Michel Philippe*

M. Philippe est archéologue, historien des techniques navales, ancien directeur du musée de Préhistoire du Grand Pressigny (37), chercheur associé au laboratoire Archéologie et territoires CNRS/Université de Tours. Il est co-fondateur de l’association Koruc navigations préhistoriques.

De 19h à 19h45 La navigation d’aujourd’hui et de demain- par Hervé BAUDU*

H. Baudu est professeur en chef de 1ere classe de l’enseignement maritime et océanographie, enseignant en sciences nautiques de l’école nationale supérieure maritime (ENSM) et membre de l’Académie Nationale de Marine. .

Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Cosquer Encounters

7th edition, behind the horizon, a new account of human migrations: the first navigations.

