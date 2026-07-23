Les rencontres d’Arronnes Arronnes
samedi 15 août 2026 · Arronnes
Informations pratiques
Arronnes
Les rencontres d’Arronnes
Place de l’église Arronnes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16 2026-08-20 2026-08-21
4 soirées pour 4 spectacles diférents Théatre, One man show, Musique et bal, Lecture musicale
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Place de l’église Arronnes 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 84 91 40 emmanuellefayet03@gmail.com
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English :
4 evenings featuring 4 different shows: Theater, one-man show, music and dance, and a musical reading
L’événement Les rencontres d’Arronnes Arronnes a été mis à jour le 2026-07-23 par Vichy Destinations
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