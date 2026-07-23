Informations pratiques

Arronnes

Les rencontres d’Arronnes

Place de l’église Arronnes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16 2026-08-20 2026-08-21

4 soirées pour 4 spectacles diférents Théatre, One man show, Musique et bal, Lecture musicale

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Place de l’église Arronnes 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 84 91 40 emmanuellefayet03@gmail.com

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English :

4 evenings featuring 4 different shows: Theater, one-man show, music and dance, and a musical reading

L’événement Les rencontres d’Arronnes Arronnes a été mis à jour le 2026-07-23 par Vichy Destinations