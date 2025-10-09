Les Rencontres d’Automne Musée de la Mine Blanzy

Musée de la Mine 34 rue du Bois Clair Blanzy Saône-et-Loire

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-24

2025-10-09 2025-10-10 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-23 2025-10-24

Les Rencontres d’Automne, à leur 4e édition en 2025, enrichissent la saison culturelle de la commune de Blanzy en offrant aux habitants un espace d’échange autour de leurs passions et expertises histoire, patrimoine, sciences, art, littérature, nature, etc. Six rendez-vous mêleront présentations orales et une exposition permanente de posters, incarnant l’esprit de partage et de rencontre.

Jeudi 9 octobre à 18h30

Michel Montmaron La catastrophe de Malpasset. Pourquoi ? Comment ?

Le mercredi 2 décembre 1959 à 21h13, le barrage de Malpasset cédait, faisant plus de 420 victimes sur la région de Fréjus. Nous allons tenter de comprendre comment un tel drame a pu se produire.

Vendredi 10 octobre à 18h30

Jean Szmatula L’usine Münzing à Blanzy

La robinetterie industrielle Münzing a été fondée en 1902 par Émile Wanner. Elle était implantée à Blanzy et Montceau-les-Mines. Venez découvrir son histoire, illustrée par des documents, photos, modèles de fonderie ainsi que par un film publicitaire, tout cela sauvé in extrémis de la destruction. Une petite question d’où vient ce nom, Münzing ?

Jeudi 16 octobre à 18h30

Jean Pirou La saga des papiers peints panoramiques français, de 1804 à nos jours. Exemple du panoramique de Savianges, de la manufacture Velay (1817)

Cet art décoratif consiste à appliquer sur les quatre murs d’une salle un décor en papier peint se refermant sur lui-même. L’invention en revient à Joseph Dufour (1754-1827) né à Tramayes. Celui-ci créa une manufacture à Mâcon avant de s’installer définitivement à Paris. Les papiers peints panoramiques feront le tour du monde, assurant la renommée du bon goût français.

Vendredi 17 octobre à 18h30

Alain Desbrosses Les arbres remarquables de Saône-et-Loire

Alain Desbrosses a engagé dès 1993 un travail d’inventaire des arbres remarquables de Saône-et-Loire. L’inventaire, étendu aux trois autres départements bourguignons, est aujourd’hui riche de plus de 1100 fiches. Le caractère remarquable de ces arbres tient à leur nature biologique ou aux aspects culturels qui s’y rattachent. Le Blanzynois Alain Desbrosses a publié un recueil en deux tomes sur les Arbres Remarquables de Bourgogne.

Jeudi 23 octobre à 18h30

Alain Dessertenne Les Messageries du Charolais un service postal du XVIe au XVIIIe siècles

Après un bref rappel de la singularité historique du comté de Charolais et le résumé des travaux de Pierre Nougaret sur l’histoire postale en Bourgogne (1960), une restitution des itinéraires de messageries de Charolles à Dijon entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècles sera proposée, l’un par Toulon, l’autre par Mont Saint-Vincent, faisant revivre ainsi les vieux chemins entre la Capitale des Ducs et la Cité du Téméraire.

Venredi 24 octobre à 18h30

Jean-Jacques Pagnier Scanning et prototypage rapide, présentation et démonstration

À partir d’une pièce existante, ou à l’aide d’un logiciel de conception utilisable dès l’âge de 10 ans, comment reproduire ou créer des objets ou des éléments fonctionnels. On vous propose des démonstrations. Situé à l’IUT du Creusot, le FabLab UtoPi est ouvert à tous pour la création, la conception et le partage d’idées et projets, au travers d’échanges de connaissances et de compétences. Que vous soyez professionnels, particuliers, porteurs de projets, étudiants, bricoleurs, artistes, etc… UtoPi est fait pour vous ! .

Musée de la Mine 34 rue du Bois Clair Blanzy 71450 Saône-et-Loire

