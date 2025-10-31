Les rencontres d’automne Glux-en-Glenne
Les rencontres d’automne Glux-en-Glenne vendredi 31 octobre 2025.
Les rencontres d’automne
GLUX-EN-GLENNE Glux-en-Glenne Nièvre
Les rencontres d’automne à Glux en Glenne. Ateliers vielle, cornemuse, violon, accordéon, danses, chant. Bals, concerts entrée soirée 5€ (gîte route de Villechaise à Glux) Forfaits externat, ½ pension ou pension complète.
Un stage Des ateliers (Musique d’ensemble, Vielle, Cornemuse, Accordéon, Chant, Violon, Danses) et 2 soirées bals le vendredi et le samedi !
Les ateliers
• Vielle avec Aline Pilon et Nathalie Joachim
• Accordéon diato avec Daniel Raillard et Maurice Van Tiel,
• Cornemuse avec Julien Cartonnet et Thierry Belin
• Violon avec Grégoire Durand
• Musique d’ensemble avec Baptiste Poulet
• Danses avec Patrick Bareille
Soirées bals (à partir de 21h)
(Entrée 5€- ouvert à toutes et tous compris dans le forfait des stagiaires)
Vendredi 31 octobre à partir de 21h Le Bal Taquin
Samedi 1er novembre à partir de 21h Duo Egrelon/Cartonnet .
