Les rencontres d’automne Glux-en-Glenne vendredi 31 octobre 2025.

GLUX-EN-GLENNE Glux-en-Glenne Nièvre

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-31

Les rencontres d’automne à Glux en Glenne. Ateliers vielle, cornemuse, violon, accordéon, danses, chant. Bals, concerts entrée soirée 5€ (gîte route de Villechaise à Glux) Forfaits externat, ½ pension ou pension complète.

Un stage Des ateliers (Musique d’ensemble, Vielle, Cornemuse, Accordéon, Chant, Violon, Danses) et 2 soirées bals le vendredi et le samedi !

Les ateliers

• Vielle avec Aline Pilon et Nathalie Joachim

• Accordéon diato avec Daniel Raillard et Maurice Van Tiel,

• Cornemuse avec Julien Cartonnet et Thierry Belin

• Violon avec Grégoire Durand

• Musique d’ensemble avec Baptiste Poulet

• Danses avec Patrick Bareille

Soirées bals (à partir de 21h)

(Entrée 5€- ouvert à toutes et tous compris dans le forfait des stagiaires)

Vendredi 31 octobre à partir de 21h Le Bal Taquin

Samedi 1er novembre à partir de 21h Duo Egrelon/Cartonnet .

58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

