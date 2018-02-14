Les rencontres de ALMe Chants et Musique médiathèque de Saint-Aubin-sur-mer Saint-Aubin-sur-Mer
Les rencontres de ALMe Chants et Musique médiathèque de Saint-Aubin-sur-mer Saint-Aubin-sur-Mer samedi 14 février 2026.
Les rencontres de ALMe Chants et Musique
médiathèque de Saint-Aubin-sur-mer 12 rue Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14 19:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Rencontre avec enchères et chansons françaises
L’association ALMe vous invite à fêter la Saint-Valentin avec Marie-Paule Bonnemason, artiste lyrique et improvisatrice
Grand déballage au cul de l’accordéon
Profitez des enchères, on troque, on recycle antiquités amoureuses, quelques fripes romantiques… On brade ! Au programme de l’opéra, de la pop, de la chanson française !
– Samedi 14 février à 18h
– Médiathèque de Saint-Aubin-sur-Mer .
médiathèque de Saint-Aubin-sur-mer 12 rue Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie almestaubin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les rencontres de ALMe Chants et Musique
Encounter with auctions and French songs
L’événement Les rencontres de ALMe Chants et Musique Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-19 par Calvados Attractivité