Les rencontres de ALMe Chants et Musique médiathèque de Saint-Aubin-sur-mer Saint-Aubin-sur-Mer

Les rencontres de ALMe Chants et Musique

médiathèque de Saint-Aubin-sur-mer 12 rue Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-14 18:00:00

fin : 2026-02-14 19:00:00

2026-02-14

Rencontre avec enchères et chansons françaises

L’association ALMe vous invite à fêter la Saint-Valentin avec Marie-Paule Bonnemason, artiste lyrique et improvisatrice

Grand déballage au cul de l’accordéon

Profitez des enchères, on troque, on recycle antiquités amoureuses, quelques fripes romantiques… On brade ! Au programme de l’opéra, de la pop, de la chanson française !

– Samedi 14 février à 18h

– Médiathèque de Saint-Aubin-sur-Mer .

médiathèque de Saint-Aubin-sur-mer 12 rue Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie almestaubin@gmail.com

English : Les rencontres de ALMe Chants et Musique

Encounter with auctions and French songs

