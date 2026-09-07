Les rencontres de ALMe : conférence La Halle Saint-Aubin-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Aubin-sur-Mer

Les rencontres de ALMe : conférence

La Halle 72 bis rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02 19:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Conférence de Jacques Rao, conseiller au sein de la Commission Nationale Française pour l’UNESCO

Le patrimoine mondial de l’UNESCO :

Conférence de Jacques RAO, conseiller au sein de la CNFU, Commission Nationale Française pour l’UNESCO .

La Halle 72 bis rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 72 70 99 80 almestaubin@gmail.com

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English : Les rencontres de ALMe : conférence

Lecture by Jacques Rao, adviser to the French National Commission for UNESCO

L’événement Les rencontres de ALMe : conférence Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Calvados Attractivité