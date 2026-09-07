Les rencontres de ALMe : conférence La Halle Saint-Aubin-sur-Mer
vendredi 2 octobre 2026 · La Halle · Saint-Aubin-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Aubin-sur-Mer
Les rencontres de ALMe : conférence
La Halle 72 bis rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02 19:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Conférence de Jacques Rao, conseiller au sein de la Commission Nationale Française pour l’UNESCO
Le patrimoine mondial de l’UNESCO :
Conférence de Jacques RAO, conseiller au sein de la CNFU, Commission Nationale Française pour l’UNESCO .
La Halle 72 bis rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 72 70 99 80 almestaubin@gmail.com
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English : Les rencontres de ALMe : conférence
Lecture by Jacques Rao, adviser to the French National Commission for UNESCO
L’événement Les rencontres de ALMe : conférence Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Calvados Attractivité
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