Les Rencontres de ALMe Médiathèque de Saint-Aubin-sur-mer Saint-Aubin-sur-Mer

Les Rencontres de ALMe

Médiathèque de Saint-Aubin-sur-mer 12 rue Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08 18:30:00

2026-02-08

Conférence de Yves Lermat sur l’histoire du timbre Entrée libre

Le dimanche 8 février à 17h

Entrée libre .

Médiathèque de Saint-Aubin-sur-mer 12 rue Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie almestaubin@gmail.com

English : Les Rencontres de ALMe

Lecture by Yves Lermat on the history of stamps Free admission

