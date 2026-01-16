Les Rencontres de ALMe Médiathèque de Saint-Aubin-sur-mer Saint-Aubin-sur-Mer
Conférence de Yves Lermat sur l’histoire du timbre Entrée libre
English : Les Rencontres de ALMe
Lecture by Yves Lermat on the history of stamps Free admission
