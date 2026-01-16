Les Rencontres de ALMe Médiathèque de Saint-Aubin-sur-mer Saint-Aubin-sur-Mer

Les Rencontres de ALMe Médiathèque de Saint-Aubin-sur-mer Saint-Aubin-sur-Mer dimanche 8 février 2026.

Médiathèque de Saint-Aubin-sur-mer 12 rue Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-08 17:00:00
fin : 2026-02-08 18:30:00

2026-02-08

Conférence de Yves Lermat sur l'histoire du timbre Entrée libre
almestaubin@gmail.com

English : Les Rencontres de ALMe

Lecture by Yves Lermat on the history of stamps Free admission

