Les rencontres de Branféré

Parc de Branféré Le Guerno Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous incontournable à Branféré, les Rencontres c’est deux jours de programmation festive et familiale pour mieux connaître la nature. Cet évènement célèbre la biodiversité et encourage l’engagement. Plus que jamais, le Parc devient un lieu de transmission où petits et grands pourront d’émerveiller, apprendre et s’amuser.

En plus des animations régulières du parc et des nourrissages quotidiens, profitez d’une programmation comprenant des spectacles, des témoignages et des animations nature proposées par l’équipe de l’École de la Nature et d’autres associations œuvrant pour la préservation du vivant. .

Parc de Branféré Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 94 66

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L’événement Les rencontres de Branféré Le Guerno a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT 56