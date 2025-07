Les rencontres de Castel’Art Saint-Martin-sur-Oust

samedi 26 juillet 2025.

Les rencontres de Castel’Art

Château de Castellan Saint-Martin-sur-Oust Morbihan

Début : 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-26 22:00:00

2025-07-26 2025-08-16

Venez rencontrer des passionnés, talents dans leurs branches respectives, et découvrir leurs métiers !

Un marché non pas d’objets, mais de personnes !

Oiseleur et ses beaux oiseaux

Des chevaux et la femme qui murmure à leur oreille

Découverte des arbres et plantes avec un jardinois

Artisans horloger, créations en crochet, en cuir

Artistes Peintres

Masseuse

Sophrologue

Et plus encore !

Tombola avec de nombreux lots à gagner !

Petite restauration et buvette sur place. .

Château de Castellan Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 40 12 38 51

