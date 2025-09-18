Les Rencontres de Chaminadour Guéret

Les Rencontres de Chaminadour Guéret jeudi 18 septembre 2025.

Les Rencontres de Chaminadour

Guéret Creuse

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-20

2025-09-18

Rencontres littéraires Sur les Grands Chemins de Pasolini avec René de Ceccaty .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 08 07 rencontres.chaminadour@gmail.com

