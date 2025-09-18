Les Rencontres de Chaminadour Guéret
Les Rencontres de Chaminadour Guéret jeudi 18 septembre 2025.
Les Rencontres de Chaminadour
Guéret Creuse
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-20
2025-09-18
Rencontres littéraires Sur les Grands Chemins de Pasolini avec René de Ceccaty .
Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 08 07 rencontres.chaminadour@gmail.com
