Informations pratiques

Guéret

Les Rencontres de Chaminadour

Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-17

Rencontres littéraires Charif Majdalani sur les grands chemins de Paul Celan et Mahmoud Darwich .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 08 07 rencontres.chaminadour@gmail.com

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English : Les Rencontres de Chaminadour

L’événement Les Rencontres de Chaminadour Guéret a été mis à jour le 2026-06-01 par Creuse Tourisme