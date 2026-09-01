AGENDA · Guéret
Les Rencontres de Chaminadour Guéret
jeudi 17 septembre 2026 · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Les Rencontres de Chaminadour
Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-17
Rencontres littéraires Charif Majdalani sur les grands chemins de Paul Celan et Mahmoud Darwich .
Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 08 07 rencontres.chaminadour@gmail.com
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English : Les Rencontres de Chaminadour
L’événement Les Rencontres de Chaminadour Guéret a été mis à jour le 2026-06-01 par Creuse Tourisme
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