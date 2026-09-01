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AGENDA · Guéret

Les Rencontres de Chaminadour Guéret

jeudi 17 septembre 2026 · Guéret

Les Rencontres de Chaminadour Guéret

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif

Guéret

Les Rencontres de Chaminadour

Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-17

Rencontres littéraires Charif Majdalani sur les grands chemins de Paul Celan et Mahmoud Darwich   .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 08 07  rencontres.chaminadour@gmail.com

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English : Les Rencontres de Chaminadour

L’événement Les Rencontres de Chaminadour Guéret a été mis à jour le 2026-06-01 par Creuse Tourisme

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