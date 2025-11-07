Les Rencontres de Citad’elles Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 09:00 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit Gratuit, sur inscription obligatoire à la journée : https://my.weezevent.com/les-rencontres-de-citadelles-2025 Adulte, Personne en situation de handicap

Vous intervenez dans les domaines de la santé, du social, du paramédical, du droit, du logement, de l’enfance… ?Les « Rencontres de Citad’elles » sont destinées à toutes les personnes intéressées par la thématique des violences sexistes et sexuelles, dans le cadre de leur activité professionnelle ou associative. Pour cette 3ème édition, venez découvrir des dispositifs innovants pour lutter contre les violences faites aux femmes et partager vos expertises pour améliorer le repérage, l’orientation et l’accompagnement des femmes victimes.Le programme détaillé est disponible sur le site de Citad’elles.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr http://www.nantescitadelles.fr