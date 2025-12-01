Les Rencontres de Films en Bretagne Redon

Les Rencontres de Films en Bretagne

68, Rue Saint-Michel Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-11 09:30:00

fin : 2025-12-12 09:30:00

2025-12-11

Les Rencontres de Films en Bretagne reviennent en force les 11 et 12 décembre 2025 au Ciné

Manivel de Redon. Intitulée Le vent se lève , cette nouvelle édition invite les professionnel·les du cinéma et de l’audiovisuel à partager leurs expériences, à consolider leurs liens et à imaginer ensemble l’avenir du cinéma d’initiative régionale.

Les Rencontres sont organisées par Films en Bretagne, première fédération professionnelle de la

filière en région qui rassemble plus de 400 auteur·trices, réalisateur·trices, compositeur·rices,

producteur·trices, technicien·nes, comédien·nes et acteurs culturels.

Dans un contexte marqué par la contraction des moyens publics, une crise politique persistante et une fragilisation du secteur culturel, cette édition affirme haut et fort deux valeurs essentielles résistance et solidarité.

Durant deux jours, le programme proposera débats, ateliers, temps d’écoute et retours d’expérience

pour nourrir les pratiques professionnelles et ouvrir des perspectives.

Les inscriptions sont obligatoires avant le début de l’événement (rendez-vous sur notre site internet pour vous inscrire). Prix libre et conscient (15 € suggéré) et gratuit pour les étudiantes. .

