LES RENCONTRES DE FONTAINE-DANIEL Bâtiment le Balcon Saint-Georges-Buttavent

A l’occasion de la 8ème Rencontre de Fontaine-Daniel , samedi et dimanche 4 et 5 octobre Quelles mémoires, quels héritages peuvent irriguer nos gestes de transition, de transformation sociale ? . 3 ateliers-débats avec Mohammed Taleb, philosophe et écrivain

Trois rendez-vous pour essayer, ensemble, de répondre à ces questions Quelles mémoires, quels héritages peuvent irriguer nos gestes de transition, de révolution, de transformation sociale ? Comment relier le Qui suis-je ? et le Que faire ? , nos histoires de vie et nos engagements ?

Samedi après-midi, de 15h à 18h

Nous parlerons de la Mémoire vivante, de ses fonctions thérapeutiques, politiques et culturelles, du lien aux Anciens et aux Ancêtres. Les femmes et les hommes de jadis ont-ils encore des choses à nous dire, des histoires à transmettre ?

Dimanche matin, de 10h à 13h

Nous évoquerons quelques moments de haute culture, de philosophie forte et de conscience poétique dont il est essentiel de se souvenir le temps des Béguines au Moyen Âge, celui des Humanistes à la Renaissance, celui des Romantiques au XIXe siècle, et celui des jeunes gens de la Contre-culture des années 1960.

Comment faire de ces expériences des sources d’inspiration ?

Dimanche après-midi, de 14h30 à 17h30

Atelier d’écriture de soi, mais envisagé dans une perspective d’écologie et de justice sociale c’est la voie de l’autobiographie environnementale. Sans elle, comment transmettre nos leçons de vie aux nouvelles générations ? Je présenterai des outils pour se mettre en scène à travers l’écriture, du simple mot à la grande histoire, du haïku à la nouvelle.

On parle de Aurea catena , expression latine qui se traduit par chaîne d’or , et dont l’origine remonte à un célèbre passage de l’Iliade d’Homère. Cette chaîne symbolise la reliance universelle des êtres, la filiation, la transmission, la continuité dans le temps ; comme si des poètes, des sages, des artistes, des visionnaires, des savantes se transmettaient, d’une génération à l’autre, une certaine connaissance de soi et du monde.

Possibilité de participer à 1 ou plusieurs ateliers-débats.

Pas de pré-réservation. Arriver quelques minutes à l’avance. .

English :

On the occasion of the 8th « Rencontre de Fontaine-Daniel », Saturday and Sunday, October 4 and 5: « What memories and heritages can inspire our gestures of transition and social transformation? 3 workshop-debates with Mohammed Taleb, philosopher and writer

German :

Anlässlich des 8. « Treffens von Fontaine-Daniel », Samstag und Sonntag, 4. und 5. Oktober: « Welche Erinnerungen, welches Erbe können unsere Gesten des Übergangs, der sozialen Transformation bewässern? ». 3 Workshops und Debatten mit Mohammed Taleb, Philosoph und Schriftsteller

Italiano :

Per l’ottava edizione della « Rencontre de Fontaine-Daniel », sabato e domenica 4 e 5 ottobre: « Quali memorie e retaggi possono informare le nostre azioni di transizione e trasformazione sociale? 3 workshop-dibattito con Mohammed Taleb, filosofo e scrittore

Espanol :

Para el 8º « Rencontre de Fontaine-Daniel », el sábado 4 y el domingo 5 de octubre: « ¿Qué memorias y legados pueden informar nuestras acciones de transición y transformación social? 3 talleres-debate con Mohammed Taleb, filósofo y escritor

