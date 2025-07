Les Rencontres de la Camerata Chamonix-Mont-Blanc

Les Rencontres de la Camerata Chamonix-Mont-Blanc vendredi 8 août 2025.

Les Rencontres de la Camerata

Chapelle Saint Théodule Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : Vendredi 2025-08-08 14:00:00

fin : 2025-08-08 20:00:00

2025-08-08

Atelier (4 h) et Concert (1 h) par et avec les musiciens et chanteurs de la Camerata du Mont-Blanc et d’In Octo

.

Chapelle Saint Théodule Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 73 54 48 bernard.perrin@e-xer.com

English :

Workshop (4 h) and Concert (1 h) by and with musicians and singers from the Camerata du Mont-Blanc and In Octo

German :

Workshop (4 Std.) und Konzert (1 Std.) von und mit den Musikern und Sängern der Camerata du Mont-Blanc und von In Octo

Italiano :

Workshop (4 ore) e concerto (1 ora) di e con musicisti e cantanti della Camerata du Mont-Blanc e In Octo

Espanol :

Taller (4 h) y concierto (1 h) con músicos y cantantes de la Camerata del Mont-Blanc e In Octo

L’événement Les Rencontres de la Camerata Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc