Les rencontres de la croisée

Salle des fêtes Sennevoy-le-Bas Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’association La croisée des villages propose de débuter un nouveau cycle de conférences qui s’intitule Les rencontres de la croisée .

À travers ces rencontres, La croisée des villages vous invite à rencontrer des personnes, qui, par leurs parcours, leurs pratiques et leurs savoirs permettent de découvrir des regards singuliers et de tisser des liens avec notre territoire.

Pour cette première rencontre, nous invitons le photographe Gérard Dalla Santa, qui à travers ses portraits de travailleurs ou ses photos de paysages s’est toujours attaché à recueillir la mémoire des gestes et des lieux, à enregistrer le passage du temps.

À travers une sélection de photos, Gerard Dalla Santa, vous propose de revisiter son parcours photographique depuis ses débuts fin des années 70 jusqu’à aujourd’hui.

Il présentera également son nouveau travail initié sur notre région. .

Salle des fêtes Sennevoy-le-Bas 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lacroiseedesvillages@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les rencontres de la croisée

L’événement Les rencontres de la croisée Sennevoy-le-Bas a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois